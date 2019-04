'Expediente Warren 2' y las mejores películas de terror inspiradas en casos reales

James Wan es un director maravilloso. Conviene recordar primero quién es y de dónde viene. Cuando vas mucho al Festival de Cine Fantástico de Sitges y ves muchas películas de terror allí tienes que tener buenas referencias de la que va a ser tu nueva peli de las ocho del día, porque si te dan gato por liebre igual ya no repites una nueva obra de tal o cual director. Cuando James Wan aterrizaba por allí sabías que no ibas a perder el tiempo. Nunca nos lo ha hecho perder. "Hoy toca peli del chino", "hoy viene el chino"... y es que "el chino", como siempre decíamos allí, aunque nació en Malasia, todas las veces se mostraba encantador con los fans, chapurreaba castellano y catalán en el Auditori del Meliá al presentar cada nuevo film, y, lo mejor, entregaba siempre una cinta que nunca decepcionaba.

Vamos a analizar brevemente la filmografía de Wan para ver cómo hemos llegado hasta aquí:

- La primera peli realmente conocida de Wan fue 'Saw' (antes entregó 'Stygian', pero ni de lejos tuvo la misma repercusión). La película original de 'Saw' era muy simple en su propuesta, recuerda: uno muy malo que pone trampas sádicas a personajes que de repente se encuentran en un sitio secuestrados con complejos mecanismos enganchados a su cuerpo que precisan de una serie de amputaciones para liberarse de ellos. Todo era un gran juego, pero las demás entregas, ya nunca más dirigidas por él, degeneraron hasta tal punto que en España una de ellas llegó a estrenarse como clasificada X.

- Después de eso entregó dos "deaths" seguidas. 'Death Sentence' era un vehículo a mayor gloria de Kevin Bacon sobre este, habitual en el cine americano, dilema de "¿hasta dónde llegarías para proteger a...?" que tan bien les funcionan en las tag lines promocionales de los posters. Pero la buena era 'Dead Silence', la del muñeco. Los muñecos de ventrilocuos que cobran vida (me refiero al muñeco, el ventrilocuo se supone que siempre está vivo... ¿o no? MUAHAHAHAHA) siempre dan mucho miedo. La saga de Chucky, el payaso de 'Poltergeist'... hasta Spielberg hizo un corto para la serie de televisión 'Night Gallery' llamado 'Make me laugh' ("Hazme Reír") sobre un muñeco que cobraba vida. En 'Dead Silence' salía la bella Amber Valetta.

- Y así llegábamos a 'Insidious', que también nos dejó helados. Bebía directamente del 'Poltergeist' original, pero ganaba al remake actual por goleada. Si recuerdas 'Insidious' tenía esa premisa ochentera del terror de "gente normal en situaciones extraordinarias", y actualizaba el mito de la casa encantada en un entorno vecinal tranquilito, hasta que llega "ello", oye. La puesta en escena del chino era brillante, había visto más cine que Garci el tío para saberse todos los códigos del suspense, aguantaba el plano largo largo hasta que éste moría por agotamiento, te relajabas, y te metía el susto. ¿Por qué digo que ganaba al remake de 'Poltergeist' por goleada? Porque en el capítulo 2, que también dirigió Wan, veíamos ese "otro lado", esa dimensión paralela que está aquí contigo mientras lees esto. En 'Poltergeist 2' se empeñaban en decirte en los trailers y posters que ibas a ver "el otro lado", ese lugar espectral donde viven toda clase de espíritus, pero ni el presupuesto les llegó ni la tecnología estaba tan avanzada para que esa visión fuera satisfactoria. Y en el remake tampoco estaba del todo conseguido, porque estaba saturado de efectos CGI, lleno de esqueletos y calaveras y los árboles no dejan ver el bosque. ¿Qué hizo el chino en 'Insidious 2' para ofrecértelo? Usar el truco más viejo del mundo: apagar la luz.

- Pero si con esta saga no te ha asustado de momento, seguro que sí lo hizo con su mejor película, 'Expediente Warren'. Situaba a unos "cazafantasmas", que existieron de verdad, el matrimonio Warren (una suerte de Íker Jiménez y Carmen Porter) en una casa en medio del campo, en los 70. Y como sabía que la fórmula del "found footage" se agotaba si abusabas de ella, pero que bien dosificada aún servía, usó un poquito de la misma en una terrorífica secuencia en 8mm cuando bajaban los Warren al sótano. Ella tenía una habilidad especial para ver "el otro lado", y el cadáver que ve de repente colgado del retorcido árbol "TimBurtoniano" es de los mejores planos que nos ha ofrecido el cine de terror moderno. Pero sí, vamos, que lo más terrorífico de aquella peli era la muñeca del principio, Annabelle...

- ...por eso produjo un spin off de aquella, 'Annabelle', algo fallido, todo hay que decirlo. La muñeca no daba realmente miedo en ningún momento, por mucho que gritaran las adolescentes en la sala. Y aunque todo el mundo se hizo una foto con la muñeca de marras en numerosos festivales, nada como la muñeca de verdad (búscala en Google, la has tenido en casa seguro), y lo que se cuenta de ella (y cuando la descubras en clásicos de los 80, como en "E.T., por ejemplo, fliparás). A pesar de todo, Wan tiene el oído puesto en el público, y si el público quería una peli sobre la maldita muñeca Annabelle, la tuvo.

- Tras una incursión (brillante) en la saga 'The Fast & The Furious', Wan entrega ahora la secuela de 'Expediente Warren' (y dicen que prepara ya la tercera parte inspirada en lo que se conoce como 'La maldición de Amityville', que también ha tenido saga propia y hasta remake del original, 'La morada del miedo', con Ryan Reynolds).

Esta saga de los Warren, como sabes, se basa en este matrimonio real investigando casos verdaderos paranormales (se dice que hasta 10.000 fueron sus investigaciones, siempre envueltas en poémicas), pero el cine de terror se ha inspirado en sucesos que ponen los pelos de punta. ¿Los más escalofriantes? Veamos: