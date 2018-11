Ewan McGregor está harto de los fans de 'Star Wars'

El actor que dio vida a Obi-Wan Kenobi ha confesado que no entiende la obsesión que despierta la saga.

"Me gustan las películas que hice con George Lucas y estoy contento de ser parte de la leyenda y todo eso, pero ya está. Realmente no entiendo tanto fanatismo".

Sin embargo, McGregor no descarta volver a la franquicia, que ahora está más viva que nunca con las nuevas entregas que prepara Disney. En una entrevista con Parade, el actor también ha afirmado que "estaría feliz" de volver, aunque no puede ocultar su cansancio con este grandilocuente universo.

"¡Me han preguntado tantas veces [sobre si volveré] que ahora se me critica por intentar persuadir a Disney de hacer otra película! Lo único que he hecho es responder a quien me ha preguntado, y ahora parece que estoy buscando trabajo, lo que es humillante".

"No podría importarme menos si se hace o no, pero cuando la gente de 'Star Wars' me preguntan si lo haría, la respuesta es sí, simplemente así es como me siento".

La estrella de Hollywood se encuentra actualmente rodando la esperada secuela de 'Trainspotting', pero, ¿volveremos a verle con el atuendo de Obi-Wan?