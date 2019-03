Esteban Crespo:"Lo mejor de estar nominado al Oscar es que Spielberg va a ver mi corto"

El único español nominado a los Oscar de este año, el director del corto 'Aquel No Era Yo', Esteban Crespo, nos ha visitado hoy en nuestro videoencuentro 'Especial Premios 2014', junto a los periodistas expertos en cine Gonzalo del Prado, Cristina Casero y Laura Seoane.

Crespo nos ha contado cómo recibió la noticia de la nominación, a través de la web, en un bar y rodeado de los suyos. Lo recuerda como un momento de verdadera tensión que califica como "una verdadera locura".

Entre risas, comentó también que después de conocer la nominación "teníamos una llamada perdida de la Academia y pensamos que era para decirnos que se habían equivocado".

El camino a recorrer para conseguir la preciada estatuilla y hacerse notar en los Oscar es muy largo, pero Esteban se muestra optimista y seguro de que ganará. "Creemos que tenemos un corto potente y por eso hemos llegado donde estamos. Tenemos esperanzas", nos confiesa.

El entusiasmo de Esteban Crespo se dejó ver cuando comentó que todos los académicos de Hollywood verían su corto gracias al DVD que la Academia les proporciona. "Spielberg verá mi corto", comentó entre risas.

'Aquel No Era Yo' denuncia la situación de los "niños soldado" en África y está situado segundo en las apuestas para alzarse con el Oscar.

El estar simplemente nominado ha cambiado la vida de Esteban Crespo "después de ganar el Goya no me llamó ni un solo productor, ahora me llaman muchos".

Tampoco ha faltado la ya típica 'pullita' hacia la Academia de Cine española: "Yo tengo un Goya y no puedo ser académico en España, pero si gano el Oscar igual puedo ser académico de Hollywood".

Para finalizar el videocuentro, Esteban Crespo se ha 'mojado' contándonos sus quinielas para algunos premios de este 2014. Alfonso Cuarón es su favorito para alzarse como Mejor Director en los Oscar por su trabajo en 'Gravity', mientras que su apuesta para los Goya es para 'La Herida', de Fernando Franco.