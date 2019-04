No eres friki si no has visto estas 15 películas

DÍA DEL ORGULLO FRIKI

El 25 de mayo de 1977 se estrenaba 'Star Wars: Una nueva esperanza', y en honor a esa fecha que muchos marcaron para siempre en el calendario se celebra en España el Día del Orgullo Friki. Sí, puede que te encante Star Wars o hayas visto todas las de 'El Señor de los Anillos', pero si no has visto estas 15 películas que te proponemos NO puedes considerarte friki. ¿Pasarás la prueba?