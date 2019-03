Enrique González Macho: "Lo peor ha sido la incomprensión del Gobierno"

Enrique González Macho, que ayer presentó su dimisión como presidente de la Academia de Cine, ha confirmado este viernes en rueda de prensa el motivo: se va para ocuparse de su actividad profesional, que "pasa por momentos difíciles". El ya ex presidente se va tranquilo, convencido de que su "misión está cumplida": "Me entristece irme de esta casa, en la que he pasado unos años muy gratificantes, pero ahora mismo me siento ligero de peso", ha añadido González Macho.

Eso sí, también ha hablado de la difícil relación con el Gobierno: "La piedra ha sido una incomprensión absoluta de las autoridades desde hace tres años. La peor noticia que se puede dar es que no hemos avanzado nada. Y no avanzaremos hasta que haya un cambio de percepción en lo que significa el cine dentro de la cultura, y la cultura dentro de España".

González Macho no considera un fracaso personal que el IVA siga en el 21% para el cine. "Ni hemos bajado el IVA ni hemos parado la guerra de Siria. La Academia como tal debe hacer planteamientos y proponer soluciones, pero no tenemos poder ejecutivo: nuestro trabajo es que nos escuchen, no somos un Ministerio".

Enrique González Macho deja su cargo a su vicepresidente, que no es otro que Antonio Resines. El actor ejercerá el cargo al frente de la institución hasta que se celebren nuevas elecciones. "Las cosas tienen un tiempo y un recorrido (...). Creo que hay que renovarse, hay gente más válida que uno mismo", ha dicho.

"No tenemos tarjetas black"

En la rueda de prensa, a la que acudió flanqueado por sus vicepresidentes primero y segunda, Resines y Judith Colell, hubo tiempo para repartir ciertas pullas. "Aquí parece que te echan o te imputan, no se entiende lo de una dimisión". A lo que añadió: "Aquí no hay tarjetas de crédito ni opacas ni traslúcidas. Solo el Director General tiene una, y es de 200 euros al mes". Y aún más: "Tenemos acuerdos con Iberoamérica y jamás se ha pagado un billete de avión con el dinero de la Academia. Aprovechamos viajes privados o invitaciones. Si no no vamos".

González Macho también aprovechó para acabar con el tópico que une a todos los que se dedican al cine en una misma tendencia política. "No somos una casa de borregos. Somos una casa de ideologías de todo tipo, y de profesiones de todo tipo dentro de la cinematografía".

El abandono por motivos personales por parte de González Macho no escondía ninguna enfermedad ni nada por el estilo, como se sospechaba. El productor deja el cargo para dedicarse a su profesión, que "tenía descuidada".