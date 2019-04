Empate inédito entre '12 años de esclavitud' y 'Gravity' en los premios de los productores

'Gravity' y '12 años de esclavitud' compartieron gloria en los premios que cada año entrega la Producers Guild of America (PGA, el sindicato de productores de EEUU). En una decisión sin precedentes en estos galardones, el sindicato de productores decidió premiar a estos dos títulos como la mejor película de 2013.

Así, 'Gravity', la odisea espacial dirigida por Alfonso Cuarón, y '12 años de esclavitud', la cinta basada en una historia real sobre la esclavitud dirigida por Steve McQueen, se alzaron con el galardón a la mejor producción del año por delante de 'La gran estafa americana', 'Blue Jasmine', 'Capitán Phillips', 'Her', 'Nebraska', 'Al encuentro de Mr. Banks' y 'El lobo de Wall Street'.

La gala que se celebró en el hotel Beverly Hilton de Los Angeles también fueron premiados 'We Steal Secrets: The Story of Wikileaks', la cinta dirigida por Alex Gibney sobre la organización que encabeza Julian Assange que se llevó el premio al mejor documental.

También resultó premiada la cinta de Disney 'Frozen: El reino del hielo', que se alzó con el galardón a la mejor película de animación por delante de 'Epic', 'Monstruos University', 'Gru 2: mi villano favorito' o 'Los Croods'.