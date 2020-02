Hace unas semanas se sabía que Emma Watson se iba a tomar un descanso del mundo del cine para centrarse en sus estudios de género. La actriz, que ha asegurado en alguna ocasión que su fama no la protege de cierta discriminación sexual, ha mostrado su intención de seguir concienciando sobre es tema de la desigualdad de derechos de la mujer.

"No se espera que las mujeres hablemos de dinero, porque la gente se piensa que somos 'difíciles' o 'divas'. Pero hay una tendencia ahora de pensar, 'Vale, llámame diva, llámame feminazi, llámame difícil, llámame feminista del Primer Mundo, llámame lo que quieras, no va a hacerme parar de intentar hacer lo correcto y asegurarme de que lo correcto ocurre'. Porque simplemente no me afecta".

La joven actriz se ha mostrado así más interesada que nunca en hacer tomar conciencia de que las mujeres merecen paridad y seguridad, apoyándose en sus propias experiencias.

"Me han dado una cachetada en el culo al salir de una habitación. He tenido miedo volviendo sola a casa. Ha habido gente que me ha seguido. No suelo hablar mucho sobre estas experiencias, porque al venir de mí parecen ser algo mucho más grande de lo que en realidad es y no quiero que esto sea sobre mí, pero la mayoría de las mujeres han experimentado esto y cosas peores".

Emma Watson tiene claro su papel en esta lucha y no le ha temblado en pulso en dedicar su influencia y su tiempo -hasta el punto de que tardaremos un tiempo en volver a verla en la gran pantalla- en concienciar a hombres y mujeres sobre la falta de igualdad que vivimos.