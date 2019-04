Emma Thompson: Los icónicos personajes de la camaleónica actriz

Nacida en Londres (1959), Emma Thompson se dio a conocer gracias a las películas que rodó con su entonces pareja, Kenneth Brannagh.

Obtuvo el Oscar a la Mejor Actriz por 'Regreso a Howards End' (James Ivory, 1991), y volvió a ser nominada tres veces más.

En los últimos años ha participado en la saga 'Harry Potter', y sigue trabajando activamente. Ahora Emma Thompson se ha embarcado en un proyecto que le ha supuesto una interpretación muy intensa.

'The Legend of Barney Thomson' esta ambientada en Glasgow, y se basa en la novela de Douglas Lindsay 'Long Midnight of Barney Thomson', una comedia de humor negro publicada a finales de los años 90 que acabó convertida en obra de culto.

En ella la actriz interpreta a una prostituta de 77 años, por lo que su caracterización es notable, dejándola con un aspecto irreconocible.

Colin McLaren y Richard Cowan han sido los encargados de adaptarla a la gran pantalla. Aunque no sabemos cuando se estrenará en nuestro país, la película llegará a los cines británicos el 23 de julio.