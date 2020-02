Este anónimo policía goza ahora de una inesperada popularidad después de que las redes sociales se hicieran eco de su gran parecido con el actor Leonardo DiCaprio en los rasgos faciales.

La sensación ha sido tal que su vida ha dado un drástico giro, y Roman ahora tiene su propio programa en la televisión local rusa. El programa se llama 'Romance With DiCaprio' y es una especie de "variety" sobre su vida como doble no-oficial del actor.

El programa intentará adaptar el físico del ruso para hacerle parecerse aún más al actor, con distintas fases al más puro estilo 'Extreme Makeover'. Incluso uno de los contenidos es aprender a cantar 'My Heart Will Go On', el archiconocido tema de Céline Dion que pone banda sonora a 'Titanic', el macroéxito que catapultó a Leo a la fama.

En cuanto a Leonardo DiCaprio, hasta el momento no se ha pronunciado acerca de su "doppelganger", aunque sí que ha mostrado interés y cariño por Rusia en alguna ocasión, siendo la tierra de sus antepasados.