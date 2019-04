Diez películas imprescindibles para esta Semana Santa

BEN-HUR (1959)

El primer puesto de nuestra lista es para un clásico básico. William Wyler firmó una épica superproducción protagonizada por Charlton Heston, Stephen Boyd y Jack Hawkins que se alzó con nada más y nada menos que once premios Oscar. Una historia de dos viejos amigos enfrentados en la que nunca se llega a mostrar el rostro de Jesucristo, aunque su presencia marcará toda la vida de Judá Ben-Hur.



JESUS DE NAZARET (1977)

Aunque se trata de una miniserie de televisión y no una película, la obra de Franco Zeffirelli es quizás el mejor relato global del nacimiento, vida y muerte de Jesucristo. Robert Powell encabezó un reparto de muchos quilates que contó con nombres como los de Anthony Quinn, Laurence Olivier, Claudia Cardinale, James Earl Jones, Fernando Rey, Christopher Plummer o Ian Holm.



LOS 10 MANDAMIENTOS (1956)

Charlton Heston vuelve a aparecer en las primeras posiciones de nuestro ranking con la adaptación del pasaje de Moisés y Los Diez Mandamientos que dirigió el legendario Cecil B. DeMille. Una colosal superproducción de proporciones bíblicas: casi cuatro horas de duración.



BARRABÁS (1962)

La película dirigida por Richard Fleischer nos muestra cómo fue la vida de Barrabás, el indultado por Poncio Pilato, después de la muerte de Jesucristo. Otra superproducción bíblica de los sesenta basada en la novela del premio nobel Pär Lagerkvist y protagonizada por Anthony Quinn como el criminal indultado y atormentado.



LAS SANDALIAS DEL PESCADOR (1968)

Anthony Quinn es también el protagonista del siguiente título en nuestra lista: Las sandalias del pescador. Una cinta dirigida por Michael Anderson y basada en la novela de Morris West en la que Quinn da vida a Kiril Lakota, un arzobispo ucraniano que en plena Guerra Fría viaja desde un gulags de Siberia hasta el Vaticano.



REY DE REYES (1961)

Jeffrey Hunter se metió en la piel de Jesucristo en esta superproducción bíblica dirigida por Nicholas Ray. Una cinta colosal sobre la historia de Jesús de más de dos horas y media de duración y que cuenta con una aportación española: Carmen Sevilla encarnando a María Magdalena.



MARCELINO PAN Y VINO (1954)

Pero la gran aportación patria a la lista nos llega de la mano de Ladislao Vajda y su drama costumbrista que relata la historia de un niño huérfano que se hace amigo del Cristo que hay colgado en la pared. Un clásico del cine religioso que ha pasado de generación en generación poblando las parrillas de televisión en estas fechas (y en navidad) que se llevó el Oso de Plata en el Festival de Berlín.



EL PRÍNCIPE DE EGIPTO (1998)

La Semana Santa es también un tiempo de vacaciones en el que no podemos olvidarnos de los más pequeños. Pensando en ellos incluímos en la lista El príncipe de Egipto, la historia de Moisés que fue la primera película de animación tradicional producida y distribuida por Dreamworks, la productora creada por Steven Spielberg.



EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (1964)

El siempre interesante Pier Paolo Pasolini nos presentó la vida de Jesucristo en clave neorrealista en esta muy particular adaptación de los textos bíblicos. La película, protagonizada por Enrique Irazoqui como Jesucristo, logró tres nominaciones a los Oscar y se hizo con el Premio especial del jurado del Festival de Venecia.



LA PASIÓN DE CRISTO (2004)

La más descarnada adaptación de los últimos días de Jesucristo nos la presentó Mel Gibson en la cinta protagonizada por Jim Caviezel como Cristo y Monica Bellucci como María Magdalena. Rodada en latín y en arameo, y proyectada en todo el mundo en versión original por deseo del director, la película despertó no poca polémica por la crudeza de sus imágenes y su violencia explícita.

En nuestra lista también tendrían sin duda cabida otros títulos como el musical Jesucristo Superstar, la disparatada comedia de los Monty Python La vida de Brian, peplum míticos como Quo Vadis o Espartaco, clásicos como La historia más grande jamás contada o La túnica sagrada o cintas polémicas como La última tentación de Cristo... ¿Cuál añadirías?