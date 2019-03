Diez cosas que (quizás) no sabías sobre 'El Diario de Noa'

1. Ryan Gosling no soportaba a Rachel McAdams

Durante el rodaje Ryan Gosling, no aguantaba a Rachel McAdams. El disgusto del actor era tal que hasta puso en peligro la continuidad de la película.

Gosling llegó incluso a parar una secuencia en mitad del rodaje para pedir que cambiaran a la actriz. "¿Puedes sacarla de aquí y traer a otra actriz para que lea el texto fuera de cámara conmigo? No puedo. No puedo hacerlo con ella", dijo el protagonista en mitad de rodaje.

2. Del odio al amor

A pesar del odio desmedido de Ryan Gosling por la actriz, los protagonistas del film estuvieron saliendo juntos durante cuatro años, hasta que en 2008 el amor llegó a su fin.

Los actores no solo comparten esta cinta, también comparten su procedencia. Ambos provienen de la misma ciudad, London, ubicada en el suroeste de Ontario, Canadá.

3. Trabajó como carpintero

Para preparar el papel, el protagonista de 'Drive', se marchó a vivir a Charleston, Carolina del Sur. Allí se dedicó dos meses a remar por el río 'Ashley' y a trabajar como carpintero confeccionando muebles. Esta preparación permitió que Gosling construyera la mesa de la cocina que aparece en la película.

4. Rachel McAdams desbancó a Jessica Biel

A pesar de que le dieron el guión el día de antes, McAdams logró imponerse a otras nueve aspirantes. Entre ellas, se rumoreaban los nombres de Ashley Judd, Britney Spears, Reese Witherspoon o Jessica Biel.

5. El único candidato

Ryan Gosling fue siempre el único candidato para interpretar a Noa. "Tú no eres como los otros actores jóvenes que hay en Hollywood. No eres guapo, no eres genial, eres solo un tipo normal que parece un poco loco”, le dijo el director.

'El Diario de Noa' dio un gran impulso a su carrera artística, una carrera que comenzó en la pequeña pantalla dando vida al joven 'Hércules'.

6. La madre del director

Gena Rowlands, la madre de Nick Cassavetes y viuda de John Nicholas Cassavetes, dio vida a la vieja Allie.

La actriz es conocida por actuar en películas de éxito como 'Una mujer bajo la influencia', 'Gloria' o 'Paris, Je t'Aime'.

7. El lugar perfecto

A pesar de que la novela de Nicholas Sparks está ambientada en Carolina del Norte, cuando los productores visitaron la zona de Charleston, se enamoraron de ella y decidieron trasladar la historia a Carolina del Sur.

8. Nicholas Sparks

Películas como 'Un Paseo para Recordar', 'Cuando te Encuentre' o 'El Diario de Noa', se han basado en los best seller de este escritor.

Sparks, lejos de caer en lo empalagoso, está especializado en novelas románticas y dulces.

9. Basada en hechos reales

La novela homónima escrita por Nicholas Sparks, está basada en la historia de amor de sus suegros.

'El Diario de Noah' fue su primera novela publicada y la tercera escrita, después de otras dos que no llegaron a ver la luz. La escribió en un período de seis meses en 1994.

10.El mejor beso

La película recibió 12 premios y 3 nominaciones, entre ellos se encuentra el premio de los MTV Movie Awards al mejor beso.

Cuando recibieron el premio, los protagonistas, lo celebraron con un gran y apasionado beso encima del escenario.