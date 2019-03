'El desconocido del lago', de Guiraudie, se lleva el Giraldillo de Oro y la Mejor Fotografía

Según un comunicado de la organización, también de la Sección Oficial, Sacro Gra (Italia, Francia), dirigida por Gianfranco Rosi, ha ganado el Giraldillo de Plata, "por su manera de retratar la vida cotidiana con extraordinaria sensibilidad y humanidad", según la justificación del jurado internacional, presidido por Manuel Martín Cuenca y compuesto por Mar Call, Carloto Cotta, Mira Fornay y Liza Linardou.

De igual forma, el premio a la Mejor Dirección ha sido para Tsai Ming-Liang, por 'Stray dogs' (Francia, Taiwán), mientras que el jurado ha reconocido como Mejor Guión el de 'Selfish giant' (Reino Unido), escrito por Clio Barnard.

El galardón a la Mejor Actriz ha recaído en Alexandra Finder, por su papel en 'The police officer's wife' (Alemania), y el de Mejor Actor ha sido para Toni Servillo, protagonista de 'La grande bellezza' (Italia, Francia). Esta última película ha sido también reconocida con el premio Eurimages a la Mejor Coproducción Europea.

Seguidamente, el Premio del jurado Camp_US a la Mejor Película de Las Nuevas Olas, la segunda sección a competición, ha sido para 'La jungla interior' de Juan Barrero, "por sus cualidades estéticas, simbólicas y poéticas, por la implicación personal en el proceso de creación de la obra de la protagonista, Gala Pérez, así como por considerar necesario apostar por la distribución de una película que está encontrando serias dificultades para ser mostrada en las salas".

Para el galardón a la Mejor Película de Nuevas Olas de no ficción, el jurado se ha decantado por 'Costa da morte' de Lois Patiño "por su exploración poética del paisaje físico y humano de un territorio mítico como el Finisterrae", mientras que ha otorgado una mención especial a 'It for others', de Duncan Campbell, "por su apuesta política radical y sin concesiones en un momento histórico tan difícil como el que vivimos".

El premio a la Mejor Película de Resistencias, sección que se estrenaba en esta edición y que otorgaba el jurado Fipresci, ha recaído en 'El triste olor de la carne' de Cristóbal Arteaga, "por la manera en la que el autor representa la crisis a través del rostro de un hombre que lo está perdiendo todo y muestra su última lucha por la dignidad". Este jurado ha destacado también de esta película su "sofisticado y disciplinado minimalismo en la narración, que combina el cine de arte y ensayo y el thriller social".

'OGGY Y LAS CUCARACHAS', SELECCIONADA POR EL PUBLICO INFANTIL

Por otro lado, el público infantil y juvenil de la sección Europa Junior ha decidido otorgar mediante su voto el Giraldillo Junior a 'Oggy y las cucarachas', largometraje de animación dirigido por Olivier Jean-Marie.

El Gran Premio del Público de la Selección EFA, una sección integrada por las películas más premiadas y aplaudidas de Europa, es para 'Alabama monroe' de Felix Van Groeningen, representante de Bélgica en los Oscar.

Por su parte, El jurado de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) ha concedido su premio de la Sección Oficial a 'La grande bellezza' de Paolo Sorrentino, "por componer un fabuloso fresco de la sociedad que representa el mundo occidental realizando una crítica profunda a través de la belleza como creación humana".

Se ha decidido igualmente otorgar una mención especial a '10.000 noches en ninguna parte' de Ramón Salazar, "por fotografiar a la luz de su sentimiento las segundas oportunidades". El mismo jurado ha otorgado el premio de cortometrajes de Panorama Andaluz a 'No tiene gracia' de Carlos Violadé, "por su excelente guión, formato e interpretación, que trasciende la anécdota para descubrir un desenlace sorprendente".

Por último, el Premio Marvin & Wayne al cortometraje de la sección Panorama Andaluz ha sido para 'Tin & Tina' (España), de Rubin Stein. El premio consiste en proporcionarle servicios de estrategia y promoción en 60 festivales tanto nacionales como internacionales.