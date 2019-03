Denzel Washington, Premio Donostia del 62 Festival de Cine de San Sebastián

Denzel Washington ha recibido el premio a su trayectoria, el Premio Donostia, que concede el Festival Internacional de Cine San Sebastián. El actor de 59, que ya cuenta con dos Oscar en su palmarés, abrirá el Zinemaldia con la premiere europea de 'The Equalizer: El Protector', un film de Antoine Fuqua.

Según ha dado a conocer el Festival de Cine, durante la gala de inauguración en el Auditorio Kursaal, el día 19 de septiembre, tendrá lugar la entrega del Premio Donostia al reconocido intérprete estadounidense.

Oriundo de Mount Vernon (Nueva York), Denzel Washington dio sus primeros pasos en la interpretación en funciones universitarias mientras cursaba estudios de Periodismo. Decidió profesionalizarse como actor entrando a formar parte de la compañía del American Conservatory Theatre, y dio el salto a la televisión con el telefilm 'Wilma' en 1977.

Debutó en el cine en 1981 con la comedia 'Carbon Copy' (Llámame Mr. Charly), pero la popularidad le llegó gracias a su encarnación del Dr. Philip Chandler en la serie televisiva 'St. Elsewhere', un papel que interpretaría durante seis años. Paralelamente, su presencia en el cine se fue haciendo más relevante gracias al film de Norman Jewison 'A Soldier's Story' (Historia de un soldado, 1984), y a sus interpretaciones en 'For Queen and Country' (Por la reina y por la patria, 1988) y 'Cry Freedom' (Grita libertad, 1987), película que le valdría su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto.

La consagración le llegaría con el film de Edward Zwick 'Glory' (Tiempos de gloria, 1989), con el que ganó el Oscar al mejor actor de reparto. Washington comenzó entonces a trabajar con algunos de los más importantes directores del momento: Mira Nair (Mississippi Masala, 1991), Spike Lee (Mo' Better Blues / Cuanto más, ¡mejor!, 1990; Malcolm X, 1992), Kenneth Branagh (Much Ado About Nothing / Mucho ruido y pocas nueces, 1993), Alan J. Pakula (The Pelican Brief / El informe Pelícano, 1993), Jonathan Demme (Philadelphia, 1993) o Tony Scott (Crimson Tide / Marea roja, 1995), entre muchos otros.

Sólida carrera

En una sólida carrera que se extiende durante más de tres décadas, Washington ha protagonizado también films dirigidos por Ridley Scott (American Gangster, 2007) y Robert Zemeckis (Flight / El vuelo, 2012), así como posteriores títulos de Norman Jewison (The Hurricane / Huracán Carter, 1999), Jonathan Demme (The Manchurian Candidate / El mensajero del miedo, 2004) y Spike Lee (He Got Game / Una mala jugada, 1998; Inside Man / Plan oculto, 2006).

En 2001, su encarnación del violento agente de policía Alonzo Harris en el film de Antoine Fuqua' Training Day' le valió a Washington el Oscar al mejor actor, una segunda estatuilla que se suma a otras tres nominaciones como mejor actor por 'Malcolm X', 'The Hurricane' y 'Flight'.

El actor ha ganado dos Globo de Oro (como mejor actor de reparto por 'Glory' y mejor actor por 'The Hurricane'), y ha sido nominado para este galardón en otras cinco ocasiones. Su talento también ha sido reconocido en el Festival de Berlín, donde obtuvo el Oso de Plata al mejor actor en 1993 por 'Malcolm X' y en 2000 por 'The Hurricane'.

Además, consiguió en 2010 el Premio Tony por la obra teatral 'Fences', y ha ganado encinco ocasiones el Black Reel Award, galardón que reconoce el trabajo de los afroamericanos en el cine. Entre los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera, destacan también galardones honoríficos como el Britannia Award de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) o el Tribute to Independent Vision Award del Festival de Sundance.

'The Equalizer: El protector'

'The Equalizer: El Protector', una película dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Denzel Washington. Interpreta a McCall, un hombre que "ha iniciado una vida nueva y tranquila, pensando que su pasado misterioso ha quedado atrás". Pero cuando McCall conoce a Teri (Chloë Grace Moretz), "una chica joven sometida al control de ultraviolentos gánsteres rusos, no podrá quedarse de brazos cruzados y sentirá la necesidad de ayudarla".

Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por Richard Wenk, 'The Equalizer' está basada en la teleserie creada por Michael Sloan y Richard Lindheim, y producida por Todd Black, Jason Blumenthal, Denzel Washington, Alex Siskin, Steve Tisch, Mace Neufeld, Tony Eldridge y Michael Sloan.

'The Equalizer: El Protector' es la nueva película de Antoine Fuqua, responsable de algunos de los más notables dramas de acción de los últimos años, desde su debut en 1998 con 'The Replacement Killers' (Asesinos de reemplazo), protagonizada por Chow Yun-Fat.