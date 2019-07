En plena promoción de 'Once Upon a Time in Hollywood', dirigida por Quentin Tarantino, Brad Pitt acaba de protagonizar la portada GQ Australia.

El actor de 55 años ha confesado que quiere ir dejando más de lado la actuación para dedicarse a su vida familiar y a la producción de nuevos proyectos.

"Estoy detrás de la cámara en el lado productor y eso lo disfruto mucho. Pero sigo haciendo cada vez menos. Realmente creo que se trata de un juego de jóvenes, no de que no haya partes sustanciales para los personajes de mayor edad, simplemente siento que el juego en sí se moverá naturalmente. Será una selección natural para todo", agregó el actor en su entrevista.

Pitt protagonizar el esperado film de Tarantino junto a otras estrellas como Margot Robbie y Leonardo DiCaprio, por el que ha demostrado tener una gran admiración y respeto. "Tuvimos una especie de estallido al mismo tiempo. Es un tipo que realmente lo está dando y va a por ello, sabes que es divertido poder entrenar con ese calibre de actor. Y él es muy divertido", aseguraba el actor sobre su compañero.

Por otro lado, ha dado a conocer lo que le atrajo al proyecto. "Bueno, al final lo que me atrae y lo que nos atrae a todos, es trabajar con Quentin. Es una voz tan original en el léxico del cine y sus sets están llenos de entusiasmo y deleite. Ese es el motivo por el que estamos ahí". Una verdadera suerte considerando que seguiremos dejando de ver a Pitt en pantalla cada vez más...

