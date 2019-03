Daniel Radcliffe quiere participar en la tercera entrega de Sharknado

Syfy ha confirmado el regreso el próximo año a la televisión de 'Sharknado', que por si vives en otro planeta, son una serie de películas que narran el ataque de unos tiburones en tornados a la ciudad de Nueva York.

Se desconoce si sus actores protagonistas, Ian Ziering (Christmas in Palm Springs) y Tara Reid (Los juegos del resacón), regresarán en 'Sharknado 3', pero Daniel Radcliffe ya ha mostrado un gran interés por participar en ella.

Según el New York Daily News, el actor que dio vida al mago Harry Potter, está más que deseoso de participar en la siguiente cinta con una única condición, morir de forma espectacular.

Por el momento, los seguidores de los tiburones más violentos de la televisión se tendrán que conformar con 'Sharknado 2: The Second One', ya que la tercera entrega de esta aventura llegará a las televisiones en julio de 2015 con una novedad: tendrá como protagonista una nueva ciudad, previsiblemente de Estados Unidos.