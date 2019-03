Daniel Radcliffe: "Estoy obsesionado con Eminem"

El ex Harry Potter recibió dos guiones de comedias románticas al mismo tiempo pero se decantó por 'What if?'. Reconoce que es uno de los personajes más normales que ha interpretado. "Es diferente interpretar un personaje moderno, fue fantástico ponerme ese tipo de ropa."

El actor también ha confesado en una entrevista a Vulture, que tiene una pequeña obsesión: "Eminem, estoy obsesionado con él, su último disco fue lo más escuchado en mi iPod."

Esta "obsesión" viene de cuando tenía 9 o 10 años y salió 'The Real Slim Shady'. "Me sabía todas las canciones. Recuerdo que en mi gira de prensa japonesa estaba en la ducha ensayando esa canción. Es realmente desagradable en algunas partes, así que no sabía lo que estaba diciendo."

No es la primera vez que se le oye decir algo así, en más ocasiones ha confesado ser fan del karaoke. "Soy sorprendentemente bueno rapeando. Canté una vez en el karaoke 'Don't stop me now' y todo el mundo me pidió que siguiera con 'Bohemian Rhapsody'".

Aunque no está entre sus planes desarrollar una carrera como cantante, sí que lo está pasarse a la silla de director en unos años. "Definitivamente quiero dirigir. Me encanta hacer cine, estar involucrado en todas las partes del proceso creativo".



'What if?' es su primera incursión en el mundo de la comedia romántica, en la que comparte cartel con la musa del cine indie Zoe Kazan.

Todo empieza cuando el ex mago, un joven estudiante de medicina, conoce a la prima de su mejor amigo. La química en la noche del primer encuentro es evidente, pero hay un problema: ella tiene novio. Así que Radcliffe tendrá que conformarse con su amistad.