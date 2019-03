Dakota Johnson semidesnuda y atada en el nuevo videoclip de 'Cincuenta sombras de Grey'

Decían que no íbamos a ver las escenas más fuertes de 'Cincuenta sombras de Grey'. Pero el nuevo videoclip de The Weekend, que ha estrenado una de las canciones de la banda sonora, no parece confirmarlo.

La actriz que dará vida a la amante de Christian Grey, Dakota Johnson, aparece atada con unas cuerdas y sobrevolando el escenario de un teatro. Y además, está prácticamente desnuda.

No se llega a ver nada que no tuviese que ver tu hermano pequeño. Que ya sabemos que más de uno se había emocionado. Pero las imágenes darán mucho juego a nuestra imaginación.

En solo tres semanas llega a los cines la cinta y con estos planos, y todos los que nos han ido desvelando los trailers oficiales, en la retina de los fans de este best seller, se van conteniendo el ansia por ver las descontroladas escenas de pasión entre Jamie Dornan y Dakota Johnson.

El video de 'Earned it' ha sido también dirigido por la realizadora del filme Sam Taylor-Johnson. Además del artista The Weekend, otros artistas tan conocidos como Beyoncé, Ellie Goulding, Sia o The Rolling Stones pondrán música a la película.

Coincidiendo con San Valentín, el estreno del último fenómeno literario será el próximo 13 de febrero. De momento, la película ya bate sus propios récord de taquilla anticipada en Estados Unidos.

Mira el trailer de 'Cincuenta sombras de Grey'