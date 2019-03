Los críticos norteamericanos eligen a 'Mad Max: Furia en la carretera' como mejor película del año

La cinta de acción 'Mad Max: Furia en la carretera', dirigida por George Miller y protagonizada por Charlize Theron y Tom Hardy, ha sido elegida mejor película del año para la National Board of Review (NBR) de Nueva York, según anunció la institución neoyorquina en un comunicado.

La veterana asociación, fundada en 1908 y que agrupa a cineastas, académicos y profesionales de la industria, concedió el premio al mejor director a Ridley Scott por 'The Martian'. Su protagonista, Matt Damon, se llevó el galardón al mejor actor, mientras que Drew Goddard, guionista del filme, recogió el premio al mejor guión adaptado.

El título de mejor actriz fue a parar a Brie Larson por 'Room', en tanto que las estatuillas para las interpretaciones de reparto recayeron sobre Sylvester Stallone ('Creed') y Jennifer Jason Leigh ('The Hateful Eight'). Esa cinta de Quentin Tarantino recogió, asimismo, el premio al mejor guión original. Entre otras distinciones, 'Inside Out' se proclamó mejor película de animación y el honor de mejor actuación novel fue a parar a Abrahan Attah y Jacob Tremblay por 'Beasts of No Nation' y 'Room', respectivamente.

Además, se reconoció el trabajo de Jonas Carpignano como director novel en 'Mediterranea', y 'Son of Saul' triunfó como mejor película de habla no inglesa. Por último, 'Amy', sobre la fallecida cantante Amy Winehouse, se anotó el premio al mejor documental, mientras que 'The Big Short' puso su nombre a la estatuilla de mejor reparto. Los premios, los primeros de cierta importancia en la temporada de reconocimientos cinematográficos, se entregarán en una gala el próximo 5 de enero.

El año pasado, la NBR escogió 'El año más violento' como mejor película y finalmente esa cinta no obtuvo ninguna nominación a los Óscar. En 2013, la ganadora fue 'Her', que se hizo con el Óscar al mejor guión original. En ediciones anteriores, las ganadoras del premio a mejor película por parte de la NBR fueron 'Zero Dark Thirty' (2012), 'Hugo' (2011), 'La red social' (2010) y 'Up in the Air' (2009).