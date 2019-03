Los creadores de 'Buscando a Dory': "No estamos pensando en hacer una tercera película, es abrumador"

Han pasado trece años desde que 'Buscando a Nemo' arrasara en la cartelera de todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de Pixar y alzándose con el Premio Óscar a mejor película de animación en 2003.

En la primera parte, era el pequeño Nemo quien se perdía en la inmensidad de los océanos, y ahora le ha pasado su testigo a Dory. En esta secuela, la simpática pez con pérdidas de memoria a corto plazo emprenderá un viaje lleno de locas y divertidas aventuras en busca de su familia y sus orígenes.

"El personaje de Dory no estaba terminado todavía", afirma el director Andrew Stanton. "Ella todavía no sabía de dónde era, todavía tenía esa pérdida dentro, creía tener un problema por el que tenía que disculparse... No me gustaba todo eso. Quería que se resolviera".

En esta divertida aventura, Dory volverá a estar acompañada de sus amigos Nemo y Marlin para encontrar su hogar; pero, en última instancia, Dory intentará encontrarse a sí misma. "Queremos que el público salga del cine llevándose algo, sintiendo que algo en ellos ha cambiado", dice Lindsey Collins, productora de 'Buscando a Dory' y uno de los estandartes de los estudios Pixar.

¿Quién será el próximo en perderse?

'Buscando a Dory' ya ha sido todo un éxito en su primer fin de semana en Estados Unidos, convirtiéndose en el mejor estreno de una película de animación en este país. "Es increíble. Nunca esperas esto. Estamos muy felices", sentencian ambos emocionados.

Aunque han pasado muchos años, en 'Buscando a Dory' se han introducido nuevos y tiernos personajes, todos ellos carne de secuela. Frente a la posibilidad de realizar una tercera parte, tanto Andrew como Lindsey lo tienen claro: "Estamos muy aliviados de que esta esté hecha y estrenada. Pensar siquiera en realizar una tercera parte nos resulta abrumador".