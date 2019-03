Continúa la polémica por las declaraciones de Fernando Trueba tras ganar el Premio Nacional de Cinematografía dotado de 30.000 euros

"ni cinco minutos de mi vida me he sentido español"

El cineasta Fernando Trueba ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía 2015 en el Festival de Cine de San Sebastián y parece que sus declaraciones en las que afirma que "ni cinco minutos de mi vida me he sentido español", no han sentado muy bien. Las redes se han hecho eco y la polémica está servida: ¿Debería devolver el premio dotado de 30.000 euros?