Las condiciones extremas de 'Everest' casi le cuestan una oreja a Jake Gyllenhaal

La historia de los montañeros que quedaron atrapados en el monte Everest, el pico más alto del mundo, en 1996 ha sido adaptada al cine por Universal Pictures de la mano del director Baltasar Kormákur.

La intrépida película se estrena este viernes en cines españoles con un notable reparto encabezado por Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Josh Brolin, Keira Knightley y Emily Watson.

El equipo quiso imprimir a esta historia real la mayor verosimilitud posible, tanto a sus personajes como al propio entorno de grabación. Por ello, hubo escenas que se rodaron en los propios escenarios reales en el Everest, aunque a mucha menos altitud que la que experimentaron los protagonistas de la tragedia.

Pese a todas las medidas de precaución y seguridad, fueron unas jornadas de rodaje peligrosas y las condiciones atmosféricas fueron un gran enemigo tanto para la grabación como para la propia integridad del equipo y los actores.

Jake Gyllenhaal, que interpreta al guía Scott Fischer, tuvo un percance que demostró las condiciones extremas a las que se enfrentaron. El actor, cuya reputación se encuentra en plena escala ascendente, declaró a MTV News que estuvo a punto de perder una oreja:

"El único día de trabajo que decidí no llevar nada para cubrir mi cabeza, casi me congelo la oreja, fue la cosa más estúpida que he hecho nunca".

Sin embargo, el equipo ha coincidido en que ha sido una experiencia tan intensa como enriquecedora y, a juzgar por el tráiler, 'Everest' será un film que no dejará indiferente a nadie.