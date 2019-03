Clip exclusivo de 'Vamos de polis': Así (no) se soluciona un lío de cuernos

Ojito con el disfraz que os ponéis en Halloween por que os puede pasar lo mismo que a Damon Wayans Jr y Jake Johnson. 'Vamos de polis' es una comedia en la que dos treinteñeros con la crisis de los 'veintidiez' hacen (y padecen) de todo menos madurar.

En su última juerga, una supuesta fiesta de disfraces, deciden plantarse el uniforme de policías al que al final acabarán cogiéndole el gustillo. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad (¿o eso solo funciona con Spiderman?) y muy pronto descubrirán que a las grandes ventajas de ser un hombre de la ley no le faltan tampoco altos índices de peligrosidad. Un ejemplo: en este clip que os enseñamos en exclusiva tendrá que enfrentarse a una pelea de gatas con cuernos de por medio...

'Vamos de Polis' es la nueva película del curtido en comedias atolondradas Luke Greenfield ('La vecina de al lado', 'Estoy hecho un animal') y llega a nuestros cines el 24 de octubre. Un consejo: esta noche de Halloween mejor no desconfiés de la policía, no vaya a ser que lo suyo no sea un disfraz.