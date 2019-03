Clip en exclusiva de 'Venganza 3': "Voy a poner fin a todo esto"

"Yo no he hecho esto". Así de tajante es Liam Neeson en estas nuevas y exclusivas imágenes de 'Venganza 3', la tercera entrega de la saga en la que acusan al ex-agente especial Bryan Mills del brutal asesinato de su ex mujer.

Tendrá que usar sus habilidades para aclararlo todo antes de que el FBI, la CIA y la policia de Los Ángeles le den caza. Tendrá que hacer justicia, dar caza a los verdaderos asesinos y proteger lo único que le queda en la vida: su hija.

"Esta vez Bryan no persigue un objetivo, él mismo es el objetivo", explica Maggie Grace que da vida a Kim Mills. El actor Forest Whitaker se une al reparto para dar vida a Franck Dotzler, el agente del FBI que dirige la operación para deterner a Bryan. "Empieza a destapar otro mundo y cuando ve a Br yan, reconoce su pericia".

Jonny Weston, Dougray Scott o Jon Gries, completan el reparto de 'Venganza 3' que ya está en cines.