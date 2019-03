Exclusiva mundial: Así es la vida de Matt Damon en 'Marte' ('The Martian'): "Soy Mark Watney y estoy vivo"

El próximo 16 de octubre llega a los cines el nuevo trabajo de Ridley Scott protagonizado por dos pesos pesados de Hollywood: Jessica Chastain y Matt Damon. Para que la espera no se teb haga tan larga, tenemos entre manos este avance en exclusiva mundial de 'Marte' ('The Martian').

En la pieza podemos ver imágenes inéditas de la película y el director Ridley Scott nos explica cómo surge el proyecto y cuál es la trama. "Es una auténtica historia de supervivencia", explica el cineasta. "Prácticamente una versión de ciencia ficción de Robinson Crusoe".

'Marte' ('The Martian') contará las dificultades por las que pasará el astronauta Mark Watney, que se queda abandonado en Marte después de que la NASA le dé por muerto y perder todo contacto con la Tierra.

Totalmente solo y con medios para sobrevivir sólo unos pocos días, el astronauta tendrá que hacer uso de su ingenio, humor y espíritu de supervivencia para subsistir y ser capaz de dar señales de vida. Mientras tanto, su equipo no cesará en su esfuerzo de rescatarle.

La cinta contará también con otras muchas caras conocidas, desde Jessica Chastain (que también pudimos ver en el film de Nolan), Kristen Wiig ('La Boda de mi Mejor Amiga'), Chiwetel Ejiofor ('12 Años de Esclavitud'), Kate Mara ('Cuatro Fantásticos'), Donald Glover ('Community'), hasta Sean Bean ('Juego de Tronos').

La película está basada en la novela de Andy Weir de 2012 'The Martian'. Aunque a simple vista pueda recordarnos por la estética (y parte de su reparto) al filme de Christopher Nolan 'Interstellar', el propio Matt Damon se encargó de avisar que ambas películas "no tienen nada que ver", y que en cuanto leyó el guión y habló con el director de 'The Martian', Ridley Scott, se convenció por completo de que debía hacerla.

'Marte' ('The Martian') llegará a las salas el 16 de octubre. Mientras, además de la pieza en exclusiva, aquí puedes ver el tráiler: