Clip en exclusiva de 'La Cueva': ¿Cuántas horas puedes estar sin beber y sin comer?

Tres chicos (Iván, Carlos y Jacoy) y dos chicas Celia y Begoña, viajan en plan mochilero desde la ciudad a una isla paradisíaca: Formentera, playas de arena blanca, Mediterráneo de aguas cristalinas, naturaleza virgen… Allí alquilan motos, recorren los sitios más bonitos y recónditos, acampan en el bosque, en la costa de un acantilado, se emborrachan y se bañan en el mar.

Al día siguiente entran en una cueva profunda y laberíntica para explorarla y se pierden en ella. Si quieren sobrevivir dentro de la cueva deberán sufrir la experiencia más extrema e inhumana a la que se pueda enfrentar una persona. No tienen agua, no tienen comida, no tienen ninguna oportunidad.

Así arranca 'La Cueva', un angustioso thriller del que os ofrecemos un adelanto en exclusiva. En este avance vemos como los tres chicos atrapados en la cueva intentan buscar una salida. En sus esfuerzos por escapar son atacados y mordidos por ratas, aparentemente.

La película española está dirigida por Alfredo Montero y protagonizada por Marcos Ortiz, Marta Castellote, Eva García-Vacas, Jorge Páez y Xoel Fernández. Con un reparto pequeño , este claustrofóbico thriller llega a las salas españolas el viernes 11 de julio.

