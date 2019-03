Clint Eastwood: "Yo podía haberme convertido en un delincuente juvenil"

Clint Eastwood nos ha demostrado en la entrevista que a sus 84 años sigue en plena forma. El actor y después director acaba de estrenar el segundo musical de su carrera.

La historia se basa en la vida de los 'Four Seasons', uno de los grupos musicales más destacados de la década de los 60 y 70. Frankie Valli, Tommy DeVito, Nick Massi y Bob Gaudio forman este grupo de jóvenes, que iban para gánsters, pero su hobby les llevó al cielo.

Pero cuando de verdad se le encienden los ojos al protagonista de 'Harry el Sucio', es al hablar de España. "Me gustaría coger unos días libres y dedicarme a conducir por allí".

Durante la entrevista, el veterano director, se atrevió hasta con las preguntas de política. "A trompicones ha ido el país estos años, pero ahora las cosas van un poco mejor".

La cinta ya está siendo todo un éxito en Estados Unidos, donde ha recaudado más de 50 millones de dólares.

Los 'Jersey Boys' y Frankie Valli

La película 'Jersey Boys' se centra en la carrera de Frankie Valli, el líder de la banda Four Seasons y en su vida llena de polémica por mantener siempre una relación fluida con la mafia. Sus éxitos más sonados son 'Big Girls Don't Cry', 'Grease' o 'Can't take my eyes off you'.

Basada en el musical homónimo, desde su debut en Broadway en 2005, lo han visto más de 17,5 millones de espectadores en todo el mundo. Los cuatro protagonistas de la historia son interpretados por John Lloyd Young, Erich Bergen, Vincent Piazza y Michael Lomenda.