Clint Eastwood dirigirá, producirá y protagonizará 'Cry Macho' a los 90 años

Uno de los actores y directores más veteranos de Hollywood vuelve a la pantalla. Según informa 'Deadline', Clint Eastwood estaría preparando la adaptación cinematográfica de 'Cry Macho', una novela escrita en 1975 por N. Richard Nash.

El guion de la película fue escrito, originalmente, por el autor de la propia novela. Sin embargo, tendrá una adaptación de Nick Schenk antes de empezar a rodar con Eastwood. El largometraje estará producido por Warner Bros y también por la productora del propio Eastwood, Malpaso Production Company.

Según afirmó 'The New York Times', en un principio esta película iba a ser protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Este proyecto, planeado para 2011, no llegó a concretarse, por lo que ahora Eastwood, 9 años más tarde y con 90 de edad, llevará a cabo dirigiéndolo, produciéndolo e interpretándolo.

¿Cuál es la historia de 'Cry Macho'?

Este drama de aventuras se centra en una estrella del rodeo y criador de caballos que está en ruina. Para salir del paso, acepta un trabajo de su exjefe que consiste en secuestrar al hijo de este. El crío se encuentra en manos de su madre alcohólica, en Ciudad de México, por lo que la película narra la vuelta de ambos hasta Texas.

Al cruzar la frontera y poner rumbo al estado sureño, la pareja se enfrentará a un viaje desafiante, en el que el jinete enseñará el sentido de ser un buen hombre al niño que ha secuestrado.

