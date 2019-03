Charlie Hunnam: "Si eres de una familia, permaneces unido pase lo que pase"

El video comienza con un comentario del director del filme, Stefan Ruzowitzky, el austriaco ganador del Óscar en 2008 a la mejor película de habla no inglesa por 'Los Falsificadores', en el que confiesa "siempre me ha parecido graciosa la obsesión de los americanos por la familia".

"Yo siempre creí que todo esto iba sobre la familia, pero con un concepto muy provocativo e interesante". Así nos adelanta el director el tema central de la película en el pequeño making of que te ofrecemos.

Tramas familiares y complicaciones de última hora marcan este thriller donde la acción y la tensión están aseguradas. Dos familias, la formada por los hemanos Addison, interpretados por Eric Bana y Olivia Wilde, se cruzan con la de Jay, al que dará vida Charlie Hunnam, y sus padres Sissi Spacek y Kris Kristofferson en 'La Huida'.



Este último comenta a las cámaras que, probablemente, "la familia sea lo más importante de la película". También sale hablando la protagonista femenina de la cinta, Olivia Wilde, que interpretará a Liza, comentando que el personaje al que da vida Hunnam "encuentra el perdón en el corazón de su padre porque son familia y eso es una conexión que no se puede negar".



Dentro del making of también podemos disfrutar de cómo se llevo a cabo el rodaje de una de las escenas del filme protagonizada por Charlie Hunnam, el ex Christian Grey, teniendo como telón de fondo lo que parece un bar de carretera.

Tras los comentarios de los protagonistas y el director podemos ver un pequeño adelanto de cómo va a ser la película en la que una típica cena de Acción de Gracias estadounidense se desmadra cuando reciben una visitia inesperada... Este viernes 15 de noviembre en la gran pantalla española.