Channing Tatum tiene uno de los físicos más imponentes del panorama cinematográfico actual, eso es un hecho, pero ¿le acompaña su talento? El actor conoce cuáles son sus límites y bromea con el tema, tal y como ha hecho en una entrevista para la revista Heat. "Honestamente, no soy tan buen actor como para poder dejarme la camisa puesta en una película, así que sí, entrenaré de nuevo. Créeme, me encantaría [dejar de entrenar] pero siempre tendré que hacerlo".

Tatum confiesa que se le hace muy duro mantener su físico, ya que según explica "tengo un niño gordo dentro de mí. Menos mal que me gustan los deportes, porque me gusta comer. Me gusta la cerveza y la pizza, y las hamburguesas y las patatas, y dejarme llevar por todo ello. Y Cheetos. Una enorme bolsa de Cheetos".

Recuerda como especialmente difícil el rodaje de 'Magic Mike XXL', ya que "era muy difícil estar allí mientras el equipo comía comida rápida. Verles me mataba. Comían todo eso delante de ti y te miraban mientras lo hacían. Era una tortura", confesaba Channing.