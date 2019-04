15 carteles de películas que causaron polémica

1. Ali G Anda Suelto (2001)

Sacha Baron Cohen no es un extraño a la polémica, y si la película ya causó revuelo el cartel no podía ser menos. A los censores no les hizo ninguna gracia la posición de Ali G en este póster y se negaron a distribuirlo. Vota, digo 'veta', a Ali G.

2. La Naranja Mecánica (1971)

Una portada que ahora es un clásico pero que tiene un turbio pasado. Originalmente Malcom McDowel compartía espacio con esta figurita de mujer. En versiones posteriores la estatuilla salía vestida y finalmente fue erradicada. Esta vez la censura fue para bien: el cartel queda mejor sin la inquietante figura.

3. La Sirenita (1989)

Una portada muy bonita pero…un momento ¿Qué es esa torre de ahí en medio? El rumor se extendió como la pólvora y el cartel fue censurado, pero queda ahí la leyenda urbana de que un extrabajador de Disney enfurecido coló un pene en la portada de 'La Sirenita' 'de estrangis'.

4. ¿Hacemos Una Porno? (2008)

"Están los dos vestidos de arriba abajo" declaró Kevin Smith respecto al póster que no escapó la censura. Y tenía razón, pero echa un vistazo a las dos cabezas en la parte inferior de la imagen y las expresiones de placer de Seth Rogen y Elizabeth Banks. Nada más que declarar señoría.

5. El Forajido (1943)

Uno viejuno. Ahora nos parecerá suavito pero en la época provocó un escándalo mayúsculo. El cartel no hizo sino añadir más gasolina a la ya de por sí polémica película de Howard Hughes, que tardó tres años en estrenarse por problemas con su contenido.

6. Camp Hell (2010)

Después de que Jesse Eisenberg ('La Red Social') saltara a la fama, un thriller de poca monta en la que el actor hizo un cameo años atrás volvió a estrenarse tratando de capitalizar el nuevo estrellato del actor. No se cortaron un pelo y plantaron su cara en el poster promocional. Eisenberg no quiso ser asociado con tal despropósito y denuncia que te crió.

7. Bamboozled (2000)

La sátira de Spike Lee acerca del racismo del Hollywood de los años veinte tenía un cartel acorde con su contenido. Censores poco avispados acusaron al diseñador de racista hasta que se dieron cuenta de que el propio artista gráfico era afroamericano.

8. Goldeneye (1995)

James Bond estaba de vuelta y con licencia para matar. De eso te podías dar cuenta porque el agente 007 apuntaba su cañón directamente a tu cara. La censura en Estados Unidos ordenó que el arma señalara hacia arriba en lugar de al frente, quizás para que la viejecitas no se escandalizaran al ver el anuncio en la parada del bus.

9. Resacón 2 ¡Ahora en Tailandia! (2011)

No parece que haya nada fuera de lugar en este póster pero el tatoo facial de Ed Helms es idéntico al del boxeador Mike Tyson. El tatuador consideró esto como una apropiación indebida y llevó a Warner Bros a juicio. Al menos el que se enfadó fue el tatuador y no Mike.

10. Las Reglas del Juego (2002)

Si ha habido un cartel memorable en la década pasada ese es el de 'Las Reglas del Juego'. Pero a alguien en algún lado le pareció que incitaba a los niños a practicar sexo y lo vetaron. Las miradas sucias han arruinado cosas a lo largo de toda la Historia.

11. El Oso Yogi (2010)

Yogi y Boo-Boo. Hasta ahí todo bien. Pero el slogan en la parte inferior de la imagen ("Las grandes cosas vienen en pares") y la posición en la que está Yogi respecto a Boo-Boo llevó a cierta gente a mirar de otro modo lo que aparentemente solo era un tierno poster con los osos animados.

12. Shame (2011)

Aquí los censores ni siquiera se lo pensaron. Hungría pensó que era una buena idea poner el título de la película escrita en semen sobre un torso desnudo en el póster de la película sobre un hombre que sufre de adicción sexual. El resto de países decidieron ser más cautos cubriendo al cuerpo con unas sábanas.

13. Noche de Paz, Noche de Muerte (1984)

¿Te imaginas en vísperas navideñas con este cartel empapelando toda la ciudad? Suponemos que una multitud de niños en estado de choc en las puertas de los hospitales provocaron la retirada del cartel en centésimas de segundo.

14. Hostel 2 (2007)

A los censores le parecieron demasiado extremas las vísceras mostradas en la portada de la segunda parte de 'Hostel' y el director de marketing, Tim Palen, tuvo que enseñar el recibo de la carnicería para que verificaran que la carne no era humana.

15. Teniente Corrupto (2009)

Portada muy loca: Nicolas Cage encañonando a una enfermera y robando a una anciana. Seguro que solo era una 'trolleada' de bueno de Cage.