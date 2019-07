No es un bailarín ni tampoco un loco. Es Brad Pitt en estado puro que, inesperadamente, se ha colado en la sesión de fotos de Margot Robbie y Leonardo DiCaprio como promoción de la última película que ha dirigido Quentin Tarantino, 'One Upon A Time in Hollywood'. ¡No por ser más mayor hay que estar más serio! Y estas imágenes son un gran ejemplo de ello.

Ya queda menos para el esperado estreno de la película, que llegará a la gran pantalla el próximo 26 de julio en Estados Unidos y el 15 de agosto en España. Estas fotos son la descripción gráfica de la emoción que muchos tienen por verla.

La película del legendario Tarantino está ambientada en el final de la época dorada de Hollywood, donde la estrella de un western televisivo, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble (Brad Pitt) deben enfrentarse a los cambios que sufre la industria del cine en esa época, coincidiendo con la matanza de la familia Manson, siendo la famosa actriz Sharon Tate (Margot Robbie) una de sus víctimas.

Ya el argumento de por sí es llamativo, además interpretada con estos legendarios personajes... no puede ser más anhelada. Sobretodo después de ver la buena onda que parecen tener los actores.

Brad Pitt le gasta una broma a Margot Robbie | Getty

Brad Pitt en la presentación de 'Once Upon A Time In Hollywood' | Getty

