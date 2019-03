'Boyhood', la gran triunfadora en los Bafta 2015

MEJOR PELÍCULA Y MEJOR DIRECTOR

La película estadounidense 'Boyhood' ha sido la gran triunfadora en la 68 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión que se han entregado este domingo en la Royal Opera House de Londres. La cinta ha ganado el Bafta a la mejor película y su director, Richard Linklater, al mejor director. Por su parte, Julianne Moore, se ha alzado con el Bafta a la mejor actriz por 'Siempre Alice y Eddie Redmayne, al mejor actor por 'The Theory of Everything'.