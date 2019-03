Benicio del Toro y Daniel Craig fichan por la Casa Blanca para un vídeo contra el abuso sexual

Los actores Benicio del Toro, Daniel Craig, Steve Carell, Seth Meyers y Dulé Hill con los rostros masculinos con los que la Casa Blanca busca cambiar la forma en la que EE.UU. afronta los abusos sexuales, al pedir en un vídeo a los hombres del país que sean "parte de la solución".

El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, presentó durante un acto en la Casa Blanca el anuncio que se emitirá a partir de mayo en cines de todo el país, como parte de una campaña para "alentar a los hombres a decir algo y actuar si ven a alguien en peligro de sufrir asalto sexual".

"Si ella no consiente (el acto sexual), o si no puede consentir, es una violación, es un asalto", dice el puertorriqueño Benicio Del Toro en el vídeo de 60 segundos publicado en la red YouTube. "Es un crimen, y está mal", añade Carell, conocido por protagonizar la versión estadounidense de la serie televisiva "The Office".

Del Toro asegura entonces que, si viera cómo sucede, "diría algo", mientras que el británico Daniel Craig, famoso por su papel de James Bond en las últimas películas de la saga 007, agrega que, si presenciara un asalto sexual, "no la culparía a ella, sino que la ayudaría".

"Depende de todos nosotros poner fin al asalto sexual. Y eso empieza con usted", dice el presidente estadounidense, Barack Obama, al concluir el vídeo, en el que también aparece Biden.

El anuncio forma parte de la campaña "1 is 2 many" ("Una (víctima) son demasiadas"), que busca concienciar sobre un problema que provoca que una de cada cinco jóvenes universitarias sufran abusos sexuales a lo largo de sus años de estudios o que una de cada nueve adolescentes del país sean violadas en su vida.

"El mensaje es claro y simple: todo el mundo tiene una responsabilidad. No hay excepciones; no hay excusas. Por favor, vean este vídeo y difúndanlo", dijo Craig en un comunicado. Para Del Toro, la campaña consiste en "proteger y respetar a nuestros seres queridos: nuestras madres, hermanas, hijas, esposas y novias".

La Casa Blanca creó en enero un grupo de trabajo para proteger a los estudiantes de las agresiones sexuales, y ese colectivo ha presentado un conjunto de recomendaciones dirigidas a combatir el problema en las universidades y una página web, notalone.gov, para proporcionar apoyo a las víctimas e información a los estudiantes.

"Las universidades no pueden seguir cerrando los ojos o fingir que las violaciones o los abusos sexuales no existen en sus campus", sentenció Biden en el acto en la Casa Blanca.