Así fue la premiere de 'El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos' en Londres

Con la premiere este lunes en Londres de la última entrega de la saga nos hemos dado cuenta de tres cosas. La primera, que quedan quince días para que podamos sabes si finalmente Smaug descarga toda su mala leche con los enanos, hobbits, hombres y todo lo que pille por delante (pobre Ciudad del Lago). La segunda, que quedan quince días para que se terminen nuestros viajes a la Tierra Media, lugares fantasticos que llevamos ya visitando 13 años. Y la tercera, que quedan quince días para que Peter Jackson se pueda ir de vacaciones...

Antes de eso, el director de las dos trilogías que dan vida a las historias de Tolkien está de promoción por medio mundo, y ayer recaló en dominios británicos. Con él viajaron todos los protagonistas de la saga: Divertido Ian McKellen, desmelenado Orlando Bloom, bellísima Evangeline Lilly, bromista Luke Evans, introvertido Andy Serkins, icono Martin Freeman, estrella fulgurante Benedict Cumberbatch, y toda la tropa de enanos liderados por Richard Armitage.

De lo que recogen los principales medios (ojo a los que ya empiezan a sentir nostalgia) hay que destacar que uno entre ellos no tiene tan claro que esto sea el fin de una era. "En el 2001 Peter Jackson me dijo que aquel era el final. Y mira ahora dónde estamos. No creo que este sea necesariamente el final del viaje" dijo McKellen para The Hollywood Reporter, actor que lleva interpretando el papel de Gandalf desde hace 13 años.

¿Creéis vosotros que este será el final? Bueno, de momento nos resta saber (si es no os habéis leido el libro) si Bilbo Bolson y Thorin son capaces de salvar a la Tierra Media. Pero... ¿y el anillo?

'El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos' se estrena el 17 de diciembre.