El anuncio de Scarlett Johansson para la Super Bowl enciende la polémica en las redes sociales

Los anuncios protagonizados por estrellas de Hollywood que se emiten durante el evento deportivo del año en Estados Unidos son ya una tradición.

Hace algunas semanas vimos los anuncios de Carmen Electra promocionando un coche o al ex Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, una marca de cerveza.

En esta ocasión, podemos ver a Scarlett Johansson anunciando un aparato con el que te puedes hacer tus propios refrescos gracias a unas cápsulas llamado Sodastream, que la actriz termina con un "lo siento Coca-Cola y Pepsi".

Se trata de un anuncio en donde Scarlett Johansson aparece muy sensual para anunciarnos dicho producto y que, si las cosas al final no se tuercen, saldrá en la final de la Super Bowl.

El anuncio ha hecho explotar las redes sociales y casi está inmolando a pasos agigantados la reputación de la actriz en su faceta solidaria y altruista que hasta ahora habría mantenido, siendo incluso embajadora de la ONG, Oxfam Internacional.

Sodastream es una empresa de origen israelí pero tendría sus fábricas en Cisjordania. He aquí la parte discordante y por la cual el anuncio y Scarlet están recibiendo las críticas. Cisjordania es un territorio ocupado por Israel, pero que por el momento no pertenece a la soberanía israelí, con lo que estaría poniendo sus fábricas en un territorio que no le pertenece según la cartografía de las Naciones Unidas.

Critican que esta fábrica se ahorra alquileres y demás al estar en una zona ocupada y que además, la localización de dicha fábrica "impide la continuidad de un futuro estado palestino", porque se ubica en el cruce natural de caminos entre Ramala, Jerusalén, Jericó y Belén, según explica el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), dirigido en contra de éstas ocupaciones ilegales en territorios Palestinos.

De momento, la empresa y la propia actriz no se han manifestado sobre el asunto y el anuncio, por ahora, se emitirá en la final de la Super Bowl.