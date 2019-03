'12 años de esclavitud', la película que removió la conciencia de EEUU

'12 años de esclavitud', basada en la autobiografía de Solomon Northup, narra la historia de un mulato afroamericano nacido libre en el estado de Nueva York que fue secuestrado en el Distrito de Columbia en 1841 para ser vendido como esclavo y que trabajó en plantaciones en Louisiana durante 12 años hasta su liberación.

Estrenada en 2013, la película consiguió tres premios Oscar (Mejor película, Mejor actriz de reparto y Mejor guion adaptado), un Globo de Oro como Mejor película dramática y dos premios Bafta como Mejor director y Mejor actor para Chiwetel Ejiofor, su protagonista.

Dirigida por Steve McQueen, y con un reparto de lujo encabezado por Michael Fassbender, Brad Pitt, Lupita Nyong'o, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti y Sarah Paulson, fue elogiada también por el público.

