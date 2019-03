'12 años de esclavitud' domina en los premios Spirit del cine independiente

El filme se alzó con cinco trofeos, mejor película, mejor director (Steve McQueen), mejor guión (John Ridley), mejor fotografía (Sean Bobbit) y mejor actriz secundaria que fue a las manos de la keniana nacida en México Lupita Nyong'o. "No es una mala forma de celebrar mi cumpleaños", declaró Nyong'o al recoger su premio sobre el escenario de la carpa instalada en un aparcamiento de la playa de Santa Mónica donde tuvo lugar el evento.

La actriz de 31 años acudió a la gala acompañada de su madre a la que dedicó el Spirit por apoyarla durante su vida en su sueño de ser actriz. "Me llevaba a 'castings' cuando salía del trabajo y esperaba a que terminaran sin quejarse", dijo Nyong'o que sosteniendo el galardón finalizó su discurso asegurando que fue el cariño de su madre lo que le había llevado hasta donde está hoy.

"Es una película que amo", dijo Brad Pitt, productor de ese filme sobre el drama de un hombre libre secuestrado para ser usado como esclavo. "Me emociona, es universal", comentó Pitt, que hoy estuvo acompañado por su pareja, Angelina Jolie, y que el domingo podría obtener el primer Óscar de su carrera como productor si '12 Years of Slave' se adjudica la estatuilla de mejor largometraje. No hubo suerte en los Spirit para los filmes latinoamericanos representados por dos cintas chilenas ('Gloria', 'Crystal Fairy') y una realizada en Cuba ('Una noche').

'Gloria', de Sebastián Lelio, vio como se escapaba el Spirit de mejor película internacional que fue para "Blue Is The Warmest Color" (Francia), que se impuso también a dos de las candidatas que disputan el Óscar el domingo, 'The Great Beauty' (Italia) y 'The Hunt' (Dinamarca).

'Crystal Fairy', de Sebastián Silva y producida por los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín, optaba al galardón John Cassavetes que se otorga a cintas realizadas con menos de medio millón de dólares, un premio que cayó del lado de "This Is Martin Bonner".

Por su parte, 'Una noche', producida por la española Maite Artieda y dirigida por Lucy Mulloy, tenía opciones en la categoría de mejor opera prima en la que se alzó como vencedor 'Fruitvale Station'.

'Dallas Buyers Club' fue junto con '12 Years a Slave' la única película que obtuvo múltiples galardones, en ambos casos por las interpretaciones masculinas de su protagonista, Matthew McConaughey, y de Jared Leto, como actor secundario. Dos triunfos que, según las previsiones, podrían repetirse el domingo en los Óscar.

A título personal McConaughey hizo doblete ya que el Robert Altman Award (que se entrega al director, al director de 'casting' y al reparto del filme) fue concedido a 'Mud', drama que también protagonizó en 2013.

También con eco de Óscar resonó la victoria de Cate Blanchett como mejor actriz por 'Blue Jasmine', que tiene muchas opciones para llevarse la estatuilla mañana, lo mismo que el éxito de '20 Feet From Stardom', ganador como mejor documental y candidato al Óscar en esa misma categoría.

El Spirit de mejor edición fue para Nat Sanders por la cinta 'Short Term 12' mientras que el destinado a mejor primer guión fue para Bob Nelson por 'Nebraska'. La 29 edición de los premios Spirit tuvo como maestro de ceremonias al actor de comedia Patton Oswalt y reunión también a estrellas del cine como Michael Fassbender, Keanu Reeves, Reese Witherspoon, Michael Sheen, Rosario Dawson, Anna Kendrick, Elisabeth Moss, Paul Dano, Jason Bateman y Diego Luna.

En la alfombra roja, Luna aprovechó la ocasión para expresar su ansiedad por saber lo que depararán los Óscar a 'Gravity', filme dirigido por su amigo Alfonso Cuarón y nominado a 10 estatuillas. "Es una zozobra espantosa, yo creo que se lo van a llevar (mejor película). Se lo merece. Su película va a ser un referente en el cine para muchas generaciones" comentó el mexicano.