El hombre, que había acudido solo al cine, ha sido encontrado sin vida en su butaca al finalizar la proyección. Sin embargo, según datos de Movieweb, ninguno de la sala se percató del hecho hasta que encendieron las luces.

El cuerpo fue llevado inmediatamente a un hospital de la zona para realizar una autopsia y poder determinar la causa principal de la muerte, entre los rumores cabe plantear como hipótesis el miedo que sufrió viendo la película, pero hasta el momento no se ha revelado el motivo principal.

La película que ya ha sido estrenada en varias partes del mundo llega a España a partir del próximo 12 de julio de la mano de James Wan, director de grandes estrenos como 'Expediente Warren' o 'La Monja'.

Se trata nada más y nada menos que la séptima entrega de este universo y la tercera de la saga. Esta nueva historia tiene como protagonista a Judy (McKenna Grace), la hija de Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga) además de mostrar TODO EL MUSEO de objetos poseídos que tienen lugar en el Universo de 'Expediente Warren'.

Sin haber sido estrenada en todo el mundo, la película que contaba con un presupuesto inicial de 30 millones, ya ha conseguido recaudar más de 80 millones de dólares.

No obstante, no es la primera vez que fallece una persona mientras ve una película del universo 'The Conjuring'. En 2016 un hombre de 65 años sufrió un infarto a causa de 'Expediente Warren: el caso Enfield' en India.

...

Seguro que te interesa:

'Annabelle vuelve a casa': Conoce a Ferryman, el nuevo ente demoniaco que has pasado por alto en el último tráiler