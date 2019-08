Tras una larga espera para los fans, por fin Marvel Studios se ha pronunciado sobre su fase cuatro en la Comic-con de San Diego. La primera película que podremos disfrutar en la gran pantalla será con la precuela de 'Viuda Negra' que estará protagonizada, como no podía ser de otra manera, por Scarlett Johansson.

Pero esto no es todo, sabemos que después se estrenará una nueva saga con superhéroes y tramas inéditas en 'Los Eternos'. Además, la tensión y el ansia por saber quienes participarán en este proyecto ha llegado a su fin, puesto que ya han sido confirmados los primeros actores y han entusiasmado al público.

Uno de estos próximos héroes que tiene a todo el mundo en vilo es la famosa y reconocida Angelina Jolie que, entre otros muchos papeles, protagonizó la cinta de 'Maléfica'. A ella se le juntarán en el rodaje otros grandes actores y actrices como Richard Madden y Salma Hayek.

El personaje de Angelina será Thena, una aliada de los Dioses del Olimpo pero que tras un malentendido con los humanos, se desencadenará una guerra durante solamente un día que desembocará en una paz extensa y duradera. La interprete está bastante contenta y entusiasmada de poder formar parte del universo del UCM y así lo ha dejado claro en sus declaraciones. El público por su parte también está eufórico con la elección de Marvel de incluirla.

Nos morimos de ganas de verla en el papel de superheroína con poderes sobrenaturales. Por eso, algunos twitteros están realizando fan arts de cómo sería Angelina Jolie caracterizando a la personaje.

No obstante aunque esa imagen ha causado un gran impacto, ha aparecido otra foto de cómo sería Angelina Jolie en su personaje que la hace parecer mucho más poderosa que la anterior, ¡y es que se ve como Wonder Woman! No te pierdas la imagen que puedes encontrar en el vídeo de arriba.

