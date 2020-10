Ana de Armas desvela qué actriz y amiga fue un gran apoyo al presentarse para 'Blonde'

Ana de Armas se está abriendo paso en Hollywood muy rápido. Tras participar en 'Puñales por la espalda', también se ha convertido en una 'chica Bond' y, ahora, va a encarnar a Marilyn Monroe en el 'biopic' 'Blonde'.

En su paso por Los Ángeles, la actriz cubana ha encontrado el amor y, además, muy buenas amistades que le apoyan en todos sus proyectos.

Entre ellas, una actriz con la que compartió película y de la que Ana habla maravillas: "Ella es mi animadora", ha comentado. De Armas ha explicado en la revista 'Flaunt' que le enseñó su prueba para el papel de Marilyn y que, aun con una peluca al azar y un maquillaje regular, su amiga se emocionó, apoyando a Ana incondicionalmente.

"Tienes que desafiar"

En la entrevista, Ana habló también de su papel como la icónica actriz y modelo fallecida, Marilyn Monroe: "No voy a dejar que nadie ni nada me diga que no puedo soñar con interpretar a Marilyn Monroe... Las cosas deben cambiar (en la industria) pero hay que presionar activamente para cambiar también", ha explicado.

Además, contra los estereotipos que perpetúan en Hollywood, Ana ha comentado que cada uno tiene que presentar su "versión del personaje de una manera diferente. Tienes que presionar", ha concluido.

