Almodóvar: "El cine español está en extinción debido a un plan del gobierno del PP"

Pedro Almodóvar ha asegurado que el cine español "está en extinción debido a un plan del gobierno del PP" y que desde que los actores dijeron NO a la guerra se han convertido en objetivos. Así responde el director a Cristobal Montoro, quien culpó al cine español de su declive por su mala calidad y no por la subida del IVA.

La Academia de Cine también se apresuró a contestar al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas con una carta firmada por la Junta: "Usted, como los yogures, tiene fecha de caducidad. La creatividad, no".

Aunque el ministro haya publicado una nota de prensa diciendo que el cine español "es de los mejores" y que habrá incentivos fiscales, Almodóvar sigue con la mosca detrás de la oreja: "A mi esto no me tranquiliza, al contrario, me pregunto si los criterios que el gobierno ha seguido para recortar en sectores tan vitales como sanidad, enseñanza, dependencia etc. son tan carentes de fundamento como los que afectan al sector cinematográfico".

Gobierno y cineastas protagonizan una película de guerra que dista mucho de un final feliz.