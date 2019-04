Almodóvar recibe el Premio de la Academia de Cine Europeo por toda su trayectoria

Poco antes de recibir el premio que le entregó la actriz Noomi Rapace, recibió un homenaje en el que participaron varios actores españoles que han colaborado en sus películas como Elena Anaya, Carlos Areces, Raúl Arévalo, Javier Cámara, Rossy de Palma, Hugo Silva, Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez, Paz Vega y Leonor Watling. Éstos, salieron al escenario improvisando una actuación en la que cantaron a capella la canción "I'm so excited", que da título en inglés a la última película de Almodóvar 'Los amantes pasajeros'.

Así y emocionado, el manchego salió al escenario para agradecer a sus actores su presencia allí y recordarles que son "parte de la Historia del cine español".

Almodóvar, además, dedicó el galardón a otros actores con los que también ha contado para sus películas como Anotonio Banderas, Carmen Maura, Chus Lampreave o Ángela Molina. También a su hermano Agustín Almodóvar, al músico Pablo Iglesias o al director fotográfico José Luis Alcaine.

"Crecí rodeado de mujeres y escuchándolas me inspiraron su fuerza, sentido del humor y falta de prejuicios", comentaba en su discurso, y es que también recordó cuánto ha influido su infancia en sus películas. Y aprovechó para pedir a los españoles que muestren la misma resistencia contra "la horrible política cultural" del Gobierno.

"Les diría a los nuevos directores españoles y a los ciudadanos que muestren la misma resistencia de la generación de mi madre, porque son víctimas de un Gobierno que es absolutamente sordo e insensible con los problemas de España", finalizó.

Por otro lado, la película italiana 'La grande Bellezza', del italiano Paolo Sorrentino fue la gran ganadora de la noche. Se hizo con el premio a la mejor película del año, al mejor director y a la mejor interpretación masculina.

Pedro Almodóvar no fue el único galardonado. La actriz francesa Catherine Denueve recibió un premio al conjunto de su carrera y Ennio Morricone fue premiado con el galardón a la mejor composición por su música de "The best offer".

Sin embargo, la película 'Blancanieves', de Pablo Berger, que competía en la categoría de Mejor Película Europea y de 'Director de cine europeo 2013' no ha logrado hacerse con ningún premio. Asimismo, 'Los Amantes Pasajeros', de Almodóvar, que estaba nominada en la categoría de 'La comedia europea 2013', tampoco tuvo suerte. Quien sí se llevó el galardón a casa fue Paco Delgado en la categoría de 'diseñador de vestuario' por su trabajo en 'Blancanieves'.