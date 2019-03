Alan Moore pide a sus fans que no vean 'Hércules' ya que el fallecido autor del cómic fue ignorado y no cobró por la película

Alan Moore ha pedido a todos sus fans que no vayan a ver la película 'Hércules' al cine, en protesta por el maltrato de la Metro Goldwyn Mayer a Steve Moore, autor fallecido del cómic que narra los sucesos de la película.

"Tiene pinta de ser una basura bastante estúpida"

Alan Moore, el legendario autor de comics como Watchmen o V de Vendetta, ha declarado que la cinta "tiene pinta de ser una basura bastante estúpida". Metro Goldwyn Mayer no usaba el nombre de Steve para promocionar la cinta hasta después de su muerte, algo que a Alan no le ha hecho mucha gracia: "Espero que cualquiera al que le importe el trabajo se Steve no vaya a ver la cinta, el no lo querría así".

Al parecer, Steve Moore (sin relación familiar con Alan) nunca habría sido consultado para adaptar su tebeo, 'Hércules: The Thracian Wars', a la gran pantalla. Radical Comics, propietarios de la historia, habrían hecho el trato sin tener en cuenta a este autor, que falleció en marzo de este año.

Steve le recordó a la compañía de comics que, en caso de adaptar su trabajo, debería cobrar 15.000 dólares por contrato. Cuando Alan fue a verle semanas después, Steve "no había recibido respuesta de la compañía, aunque había visto que en su contrato no ponía nada de los 15.000 dólares", algo que sin duda había sido cambiado del documento que el firmó en su día.

Lo que verás en 'Hércules'

Una vez llegue 'Hércules' a Tracia, se encontrará con un líder amenazado por un gran guerrero e, incluso, por los dioses. Hércules deberá volver a convertirse en la leyenda que una vez fue para vencer a esta amenaza.

Brett Ratner dirige Hércules, la segunda película que mostrará al semidios este año en la gran pantalla (tras Hércules: El origen de la leyenda). Además de Dwayne Johnson, Ian McShane, Rufus Sewell, Joseph Fiennes, John Hurt y la supermodelo Irina Shayk participan en la cinta que llegará a los cines el 5 de septiembre.