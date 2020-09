Addison Rae, la influencer de TikTok, será protagonista del 'remake' de 'Alguien como tú'

‘Alguien como tú’ es una comedia romántica de finales de los 90. Ya en 2015 se rumoreaba por Hollywood que el filme iba a obtener una nueva versión con un lavado de cara. Sin embargo, nunca se reveló demasiada información. En este vídeo te mostramos todos los detalles sobre la película y la contratación de Addison Rae.

A pesar de no contar con demasiados detalles, se ha confirmado que Addison Rae, la famosa influencer de TikTok va a hacer su debut con esta película. Nacida en Lousiana, Rae tiene la cifra de 60 millones de personas siguiendo su cuenta. Esta contratación nos confirma que sí que se está trabajando en la película. La influencer, que lo acaba de anunciar en sus redes sociales, no podía estar más emocionada.

“AHHHHHH!!! Mis sueños se están haciendo realidad!!! Estoy tan emocionada de poder compartir que finalmente estoy teniendo la oportunidad de debutar en ‘He’s All That’, el remake de una de mis películas favoritas, ‘She’s All That’ (‘Alguien como tú’). Estoy tan agradecida por las oportunidades que se me han presentado y nada de eso habría podido pasar sin ninguno de vosotros. OS QUIERO MUCHO A TODOS!! No puedo esperar a que lo veáis!!! No puedo esperar a trabajar con este maravilloso equipo y todos los involucrados en la realización de la película y estoy muy agradecida a todos los que me dieron esta increíble oportunidad” afirma emocionada Rae en un post de Instagram.

El director, Mark Waters, ya ha trabajado en otras películas de este corte, siendo famoso por ‘Chicas malas’ o ‘Vampire Academy’. Ahora, se encargará de dirigir esta nueva versión que además incluirá una novedad en su trama. En este vídeo te mostramos todos los detalles sobre la película.