Acusan de racismo a 'Exodus', la nueva película de Ridley Scott

En la nueva versión cinematográfica del relato bíblico de Moisés, estrellas de Hollywood blancas son las encargadas de interpretar a los personajes principales. Esto ha indignado a varios críticos que acusan al director y a los productores de ejercer "colonialismo cinematográfico" al elegir esos actores para reproducir personajes africanos.

El reparto lo encabezan Christian Bale como Moisés, Joel Edgerton que encarna al faraón Ramsés, Aaron Paul como Josué y Sigourney Weaver que es la madre de Ramsés, Tuya.



"No es ya solo el hecho de que todos los personajes principales sean blancos, sino que los esclavos, ladrones y asesinos son interpretados por africanos", han denunciado las asociaciones. Estas críticas ya han llegado a la red social de Twitter bajo el hashtag #boycottexodusmovie.

"Soy sensible a estas protestas, pero no es mi trabajo tomar estas decisiones. Me pidieron que hiciera este papel y habría sido muy difícil decir que no a un trabajo así", ha afirmado Joel Edgerton, uno de los actores principales del film.

Estas voces críticas ven el casting de 'Exodus' como el último ejemplo del "premeditado blanqueo" que Hollywood hace con las historias que lleva a la gran pantalla.

La historia ya fue llevada a los cines en 1956 por Cecil B. DeMille en el clásico 'Los Diez Mandamientos'. La película estaba protagonizada también por dos actores blancos: Charlton Heston como Moisés y Yul Brynner como Ramsés.

Gran parte de 'Exodus: Dioses y Reyes' se ha rodado en las localizaciones españolas de Almería y Fuerteventura y cuenta con la participación de la actriz María Valverde.

Su estreno en cines está previsto para el mes de diciembre.