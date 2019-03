La actualidad cinematográfica de la semana en un minuto: de la película de One Direction a la maternidad de Scarlett Johansson

De Williem Dafoe a la película de One Direction

La actualidad de cine ha dado para mucho esta semana: Abel Ferrara ha presentado en la mostra de Venecia su nueva cinta, protagonizada por Williem Dafoe, mientras que Brad Pitt apoya el deporte paralímpico con el reparto de 'Fury'. Por su parte, Scarlett Johansson ha dado a luz a una niña y George Clooney dirigirá una película sobre el cierre de 'News of the World'. Por último, la película de One Direction llegará el 11 de octubre.