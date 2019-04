La Academia anuncia las 20 películas de animación que aspiran a los Óscar

Las cintas en liza son 'Big Hero 6' - en cines este viernes en los cines de EE.UU.-, 'El libro de la vida' -producida por el mexicano Guillermo del Toro-, 'Los Boxtrolls', 'Cheatin', 'Giovanni's Island', 'Henry & Me', 'The Hero of Color City', 'Cómo entrenar a tu Dragon 2', 'La mecánica del corazón', "Legends of Oz: Dorothy's Return' y 'The Lego Movie'.

También aparecen en la lista 'Minuscule - Valley of the Lost Ants', 'Mr. Peabody & Sherman', 'Los pingüinos de Madagascar', "Campanilla, hadas y piratas", "Aviones: Equipo de rescate", "Rio 2", "Rocks in My Pockets", "Song of the Sea" y "El cuento de la princesa Kaguya".

Las películas presentadas en esta categoría también pueden aspirar a hacerse un hueco entre las nominadas en otras categorías, como mejor película, siempre y cuando cumplan con los requisitos impuestos por la Academia.

Las nominaciones para la 87 edición de los Óscar se darán a conocer el 15 de enero desde el Teatro Samuel Goldwyn, de Los Ángeles.

La gran ceremonia del cine se celebrará el 22 de febrero en el Teatro Dolby, de Hollywood.