El desenlace de 'A todos los chicos' nos dejó con un sabor un tanto agridulce en la boca. En la última entrega de la saga basada en la novela homónima de Jenny Han, pudimos ver como saltaban chispas entre Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo). Sin embargo, el final del filme nos desilusionó un poco porque fue un tanto diferente al de los libros de Han. No obstante, no hemos perdido la esperanza, ya que no se ha cerrado la posibilidad de que exista una cuarta película. Lana Condor, la actriz que interpreta a la protagonista, se sinceraba hace poco al respecto.

Aunque… Si grabaran la continuación de 'A todos los chicos: Para siempre', Condor tendría que volver a su estado normal. No nos malinterpretéis, no es que a la actriz le haya sucedido nada malo o extraño. Lo que ha ocurrido es que en los últimos días, Lana ha decido cambiar su imagen de forma brutal y claro, su nuevo aspecto no casa en absoluto con la personalidad de su personaje estrella.

Mientras que Lara Jean es una chica tímida y enamoradiza, el nuevo look que luce la intérprete grita rebeldía y atrevimiento por todos los lados. Los fans de Cóndor se han quedado perplejos y es que su transformación ha sido increíble, realmente no parece ella.

La actriz de origen vietnamita compartía a través de su perfil de Instagram una fotografía, en la que podíamos ver su nueva imagen. El corte, la forma y el color de su pelo nos han dejado alucinados. ¡Si no quieres perderte a la nueva y rompedora Lana pincha en el video que te adjuntamos un poquito más arriba!

