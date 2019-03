'2001: Una odisea en el espacio' tiene nuevo tráiler medio siglo después de su estreno

El clásico de ciencia ficción de Stanley Kubrick tiene nuevo tráiler, cuarenta y seis años después. Si te estás preguntando si habrá una nueva odisea en el espacio en 2014, es la misma, pero remasterizada: la película será relanzada a los cines de Reino Unido el 28 de noviembre y por eso estrena un clip de dos minutos que recoge las escenas más emblemáticas de la película y de la historia del cine.

Acompañando a las imágenes, suena la banda sonora de la cinta de Kubrick y citas de cineastas contemporáneos del género como Alfonso cuarón ('Gravity) o Christopher Nolan ('Interstellar').

Jan Harlan, productor ejecutivo de Kubrick, describió el clip como "el mejor trailer de esta película que he visto". "El uso de hace de la voz de HAL es brillante", asegura en un comunicado.

El reestreno del filme tendrá lugar dentro del ciclo organizado por el British Film Institute Sci-Fi: Days of Fears and Wonder dentro del que también se proyectarán otras pelícuilas como 'Barbarella', la cinta francesa de 1967 protagonizada por Jane Fonda; 'Brazil', dirigida en 1985 por Terry Gilliam; 1984, cinta basada en el clásico de George Orwell; y 'La naranja mecánica', otra de las joyas de Kubrick.

Además de la proyección de 2001: Una odisea del espacio, las estrellas Keir Dullea y Gary Lockwood participarán en una mesa redonda para comentar la obra magna de Kubrick.