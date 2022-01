La ex actriz porno Jenna Jameson pierde la capacidad de caminar, diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré

Jenna Jameson, conocida en el gremio de cine para adultos, acudió al hospital el pasado fin de semana tras haber estado 2 semanas vomitando. Su marido, un empresario israelí de nombre Lior Bitton, ha explicado a través del Instagram de su mujer que después de tratarla en el hospital, le recomendaron volver a su casa para recuperase allí. "Luego regresó a casa y no podía sostenerse”, explicó el empresario en el vídeo.

Al no mejorar y, de hecho, empeorar, la ex-actriz volvió al hospital, donde continúa recuperándose. "Los músculos de sus piernas estaban muy débiles. Así que no pudo caminar hasta el baño. Se estuvo cayendo de camino a casa o al baño, tenía que levantarla y llevarla a la cama. Y luego, en dos días, realmente no mejoró, sus piernas comenzaron a no sostenerla, no podía caminar", comentó su marido en redes sociales sobre lo ocurrido.

Para sorpresa de ambos, los médicos diagnosticaron a Jenna Jameson el síndrome de Guillain-Barré. Esta enfermedad no contagiosa se produce, generalmente, después de una infección respiratoria o digestiva. Entonces, el trastorno ocurre cuando el sistema inmunitario daña las neuronas de la persona para combatir las trazas de la infección, lo que provoca parálisis.

"Está haciendo fisioterapia para tratar de sostenerse sobre sus piernas, pero en este momento no puede. Está empezando el tratamiento para ver cómo le va. Así que sigo rezando", manifestó su marido.

Mientras, ella publicó un vídeo en Instagram, grabado desde su cama de hospital, explicando su versión de lo ocurrido. "No recibí el pinchazo ni ningún pinchazo. Esto no es una reacción a la vacuna. Gracias por su preocupación", aclaró la ex-actriz, muy crítica sobre las vacunas del coronavirus en redes sociales.